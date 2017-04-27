Корпус реактивной противотанковой гранаты обнаружили у гражданина Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Пограничники в пункте пропуска "Краковец" обнаружили у гражданина Великобритании корпус использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня ночью в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, не допущено перемещения корпуса использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22", - говорится в сообщении.
Во время осмотра автомобиля марки "Фиат" испанской регистрации, за рулем которого находился 27-летний гражданин Великобритании, пограничники обнаружили ряд предметов, запрещенных к свободному перемещению через границу.
Погранично-таможенная группа в багажном отделении автомобиля среди личных вещей нашла нож длиной лезвия 15 см и корпус использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.
Об этом случе были проинформированы сотрудники Национальной полиции Украины, которые изъяли указанные предметы.
Как сообщал УНН 25 апреля, мужчина в Днепропетровской области хранил дома арсенал оружия и наркотики.