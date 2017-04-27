Корпус реактивної протитанкової гранати виявили у громадянина Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прикордонники в пункті пропуску "Краковець" виявили у громадянина Великої Британії корпус використаної реактивної протитанкової гранати РПГ-22. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Сьогодні вночі в пункті пропуску "Краковець", що на українсько-польському кордоні, не допустили переміщення корпусу використаної реактивної протитанкової гранати РПГ-22", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду автомобіля марки "Фіат" іспанської реєстрації, за кермом якого перебував 27-річний громадянин Великобританії, прикордонники виявили ряд предметів, заборонених до вільного переміщення через кордон.
Спільна прикордонно-митна оглядова група у багажному відділенні автомобіля серед особистих речей знайшла ніж довжиною леза 15 см та корпус використаної реактивної протитанкової гранати РПГ-22.
За даним випадком було проінформовано співробітників Національної поліції України, які вилучили зазначені предмети.
Як повідомляв УНН 25 квітня, чоловік на Дніпропетровщині зберігав вдома арсенал зброї та наркотики.