Коронавирусом заразился работник Донецкой ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Донецкой области COVID-19 обнаружили у работника Донецкой областной государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
"Четыре новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в Донецкой области 16 июля", - написал Кириленко.
Он сообщил, что наличие вируса обнаружили у 58-летней жительницы Славянска и у трех краматорцев - 41-летней женщины и двух мужчин - 34 и 63 лет.
"Среди инфицированных - работник Донецкой областной государственной администрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию. Все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование", - отметил Кириленко.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.