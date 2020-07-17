Коронавирусом заразился работник Донецкой ОГА

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 28986 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101518 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106407 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133335 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110561 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131252 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102019 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Коронавирусом заразился работник Донецкой ОГА

Коронавирусом заразился работник Донецкой ОГА

Киев  •  УНН

 • 13376 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Донецкой области COVID-19 обнаружили у работника Донецкой областной государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

"Четыре новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в Донецкой области 16 июля", - написал Кириленко.

Он сообщил, что наличие вируса обнаружили у 58-летней жительницы Славянска и у трех краматорцев - 41-летней женщины и двух мужчин - 34 и 63 лет.

"Среди инфицированных - работник Донецкой областной государственной администрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию. Все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование", - отметил Кириленко.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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