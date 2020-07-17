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19 березня, 18:42 • 100608 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 140337 перегляди

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19 березня, 14:10 • 117840 перегляди

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19 березня, 10:24 • 132141 перегляди

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Коронавірусом інфікувався працівник Донецької ОДА

Коронавірусом інфікувався працівник Донецької ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Донецькій області COVID-19 виявили у працівника Донецької обласної державної адміністрації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

“Чотири нові випадки коронавірусної хвороби лабораторно підтвердили на Донеччині 16 липня”, — написав Кириленко.

Він повідомив, що наявність вірусу виявили у 58-річної жительки Слов’янська та у трьох краматорців — 41-річної жінки й двох чоловіків — 34 і 63 років.

“Серед інфікованих — працівник Донецької обласної державної адміністрації. Він, а також особи, які з ним контактували, відправлені на самоізоляцію. Усі співробітники ОДА пройдуть ПЛР-тестування”, — зазаначив Кириленко.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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