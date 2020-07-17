Коронавірусом інфікувався працівник Донецької ОДА

“Чотири нові випадки коронавірусної хвороби лабораторно підтвердили на Донеччині 16 липня”, — написав Кириленко.

Він повідомив, що наявність вірусу виявили у 58-річної жительки Слов’янська та у трьох краматорців — 41-річної жінки й двох чоловіків — 34 і 63 років.

“Серед інфікованих — працівник Донецької обласної державної адміністрації. Він, а також особи, які з ним контактували, відправлені на самоізоляцію. Усі співробітники ОДА пройдуть ПЛР-тестування”, — зазаначив Кириленко.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.



