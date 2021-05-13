Коронавирусной инфекцией в мире заболел уже 161 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 161,081,448 человек, из них выздоровели 138,864,595 человек. Количество умерших возросло до 3,345,035.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,586,136), Индия (23,702,832), Бразилия (15,361,686), Франция (5,821,668), Турция (5,072,462), Россия (4,905,059), Великобритания (4,441,975) и Италия (4,131,078).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (597,785), Бразилии (428,256) и Индия (258,351).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 129 073 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 987 - летальные. С начала вакцинувальнои кампании в Украине, с 24 февраля, по данным Минздрава, прививки получили 882,6 тысячи человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.