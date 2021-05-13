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Коронавірусною інфекцією у світі захворів вже 161 млн людей

Київ • УНН

 • 9589 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворів вже понад 161 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Коронавірусною інфекцією у світі захворів вже 161 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 161,081,448 людей, з них одужало 138,864,595 осіб. Кількість померлих зросла до 3,345,035.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,586,136), Індія (23,702,832), Бразилія (15,361,686), Франція (5,821,668), Туреччина (5,072,462), Росія (4,905,059), Велика Британія (4,441,975) та Італія (4,131,078).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (597,785), Бразилії (428,256) та Індія (258,351).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 129 073 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 987 — летальні. Від початку вакцинувальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тисячі людей.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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