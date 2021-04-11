Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 136 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 136 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 136,006,683 человек, из них выздоровели 109,364,718 человек. Количество умерших возросло до 2,939,079.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (31,869,980), Бразилия (13,445,006), Индия (13,355,465), Франция (5,023,785), Россия (4,632,688), Великобритания (4,368,045), Турция (3,798,333) и Италия (3,754,077).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (575,593), Бразилии (351,469) и Мексике (207020).
Общая ситуация в Украине
По данным Worldometers, количество случаев COVID-19 в Украине — 1,841,137. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 823 674 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 36 381 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.