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Коронавірусною інфекцію у світі захворіло вже 136 млн людей

Коронавірусною інфекцію у світі захворіло вже 136 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже 136 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 136,006,683 людей, з них одужало 109,364,718 осіб. Кількість померлих зросла до 2,939,079.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (31,869,980), Бразилія (13,445,006), Індія (13,355,465), Франція (5,023,785), Росія (4,632,688), Велика Британія (4,368,045), Туреччина (3,798,333) та Італія (3,754,077).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (575,593), Бразилії (351,469) та Мексиці (207 020).

Загальна ситуація в Україні

За даними Worldometers, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1,841,137. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 36 381 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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