Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 226,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже 226,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированно 226,660,838 человек, из них выздоровели 203,340,043 лица. Количество умерших возросло до 4,662,869.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,288,205), Индия (33,315,512), Бразилия (21,019,830), Великобритания (7,282,810), Россия (7,176,085), Франция (6,917,460), Турция (6,710,666) и Иран (5,340,656).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (682,341), Бразилии (587,847) и Индии (443,528).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 457 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.