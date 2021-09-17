Коронавирус в Одесской области: 550 заболевших, 5 смертей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Одесская область снова в числе лидеров по суточному приросту коронавирусной заболеваемости в стране. За минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены 530 новых случаев коронавируса, 221 из них — в Одессе.
Детали
Среди заболевших 44 ребенка. Пятеро пациентов с COVID-19 скончались от осложнений болезни.
Общее количество инфицированных составило 146 013. Общее количество умерших — 3 143. За время пандемии излечились 140146 жителей региона.
По данным регионального центра общественного здоровья на сегодняшний день в области введены около 510 тысяч доз вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.
В целом по стране за сутки выявили 6624 новых случая болезни, госпитализированы 1568 заболевших, скончались 99.