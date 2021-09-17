Коронавірус в Одеській області: 550 хворих, 5 смертей

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Серед захворілих 44 дитини. П’ятеро пацієнтів з COVID-19 померли від ускладнень хвороби.

Загальна кількість інфікованих склала 146 013. Загальна кількість померлих — 3 143. За час пандемії вилікувалися 140 146 жителів регіону.

За даними регіонального центру громадського здоров’я на сьогоднішній день в області введено близько 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб вже щеплені двома дозами.

В цілому по країні за добу виявили 6624 нових випадки хвороби, госпіталізовано 1568 хворих, померли 99.