Коронавірус в Одеській області: 550 хворих, 5 смертей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Одеська область знову в числі лідерів по добовому приросту коронавірусної захворюваності у країні. За минулу добу в регіоні лабораторно підтверджені 530 нових випадків коронавірусу, 221 з них — в Одесі.
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Серед захворілих 44 дитини. П’ятеро пацієнтів з COVID-19 померли від ускладнень хвороби.
Загальна кількість інфікованих склала 146 013. Загальна кількість померлих — 3 143. За час пандемії вилікувалися 140 146 жителів регіону.
За даними регіонального центру громадського здоров’я на сьогоднішній день в області введено близько 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб вже щеплені двома дозами.
В цілому по країні за добу виявили 6624 нових випадки хвороби, госпіталізовано 1568 хворих, померли 99.