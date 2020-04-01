Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 52 человек

"На 10:00 1 апреля у нас 52 случая инфицирования COVID-2019. То есть, на утро диагностировали +2 случая", - написал он.

Боднар добавил, что оба пациента находятся в Черкасской инфекционной больнице.

"Состояние удовлетворительное", - пишет он.

Кроме того, сегодня на основании решения областной комиссии по ТЭБ и ЧС в городе Каменка вводится ограничение на въезд и выезд транспортных средств из города.

Это связано с эпидемиологическим расследованием, которое сейчас проводят в городе.

Ограничение на въезд и выезд транспортных средств из города будет действовать с 1 до 6 апреля включительно.

"С возможностью продления этого срока", - отметил председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

Чиновник добавил, что въезд-выезд будет разрешен только автомобилям экстренных служб, а также спецсредствам по разрешениям.

Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия.

Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.