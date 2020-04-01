Коронавірус на Черкащині підтверджено у 52 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 1 квітня, у Черкаській області 52 інфікованих коронавірусом осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Черкаської ОДА Роман Боднар, передає УНН.
"На 10 годину 1 квітня маємо 52 випадки інфікування COVID-2019. Тобто, на ранок діагностували +2 випадки", - написав він.
Боднар додав, що обидва пацієнти перебувають у Черкаській інфекційній лікарні.
"Стан задовільний", - пише він.
Окрім того, відсьогодні на підставі рішення обласної комісії з ТЕБ та НС у місті Кам'янка вводиться обмеження на в'їзд та виїзд транспортних засобів з міста.
Це пов'язано із епідеміологічним розслідуванням, яке наразі проводять у місті.
Обмеження на в'їзд та виїзд транспортних засобів з міста діятиме з 1 до 6 квітня включно.
"З можливістю продовження цього терміну", - зазначив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар.
Чиновник додав, що в’їзд-виїзд буде дозволений тільки автомобілям екстрених служб, а також спецзасобам за дозволами.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності.
Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.