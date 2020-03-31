На Черкащині півсотні інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на сьогодні, 31 березня, в Черкаській області 50 інфікованих коронавірусом осіб. Стан усіх задовільний. Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
Географія виявлення вірусу по області така:
Черкаси - 10
Умань - 6
Кам’янка - 28
Канів - 1
Лисянка - 1
Шпола - 3
Городище - 1
"За останню добу мобільні бригади зібрали 188 зразків для дослідження методом ПЛР. Усі - негативні", - зазначив Боднар.
Також Боднар зупинився на резонансному випадку у Кам’янці. Зараз там проводять епідеміологічне розслідування. Контактна особа, якій діагностували COVID-19 та яка проживала із сімома членами родини в одному помешканні, була госпіталізована.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.