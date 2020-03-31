В Черкасской области полсотни инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На сегодня, 31 марта, в Черкасской области 50 инфицированных коронавирусом человек. Состояние всех удовлетворительное. Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
География обнаружения вируса по области такова:
Черкассы - 10
Умань - 6
Каменка - 28
Канев - 1
Лысянка - 1
Шпола - 3
Городище - 1
"За последние сутки мобильные бригады собрали 188 образцов для исследования методом ПЦР. Все - отрицательные", - отметил Боднар.
Также Боднар остановился на резонансном случае в Каменке. Сейчас там проводят эпидемиологическое расследование. Контактное лицо, которому диагностировали COVID-19, и которое проживало с семью членами семьи в одной квартире, было госпитализировано.
Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.