Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. 41 новый случай коронавируса обнаружили специалисты областного лабораторного центра на Буковине сегодня, 21 июля. Всего было исследовано 376 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5404 человека”, написал он.
Осачук добавил, что за вторник 109 буковинцев выздоровели от COVID-19.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60166 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1518 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.