Коронавірус на Буковині: за добу одужало у два рази більше людей, ніж захворіло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. 41 новий випадок коронавірусу виявили фахівці обласного лабораторного центру на Буковині сьогодні, 21 липня. Усього було досліджено 376 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає УНН.
"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5404 особи", написав він.
Осачук додав, що за вівторок 109 буковинців одужали від COVID-19.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 166 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 518 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.