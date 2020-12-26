Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 129 новых случаев инфицирования COVID-19, когда выздоровели 133 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 39 422 случаев болезни. За последние сутки 133 человека выздоровели, 27 193 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 764 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 257 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 702 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.