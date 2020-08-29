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Коронавирус на Буковине: в области уже почти 10 тыс. инфицированных, 8% - дети

Киев • УНН

 • 14026 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Черновицкой области в течение пятницы зафиксировали 142 случая инфицирования COVID-19. Всего в области уже почти 10 тыс. больных инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

Коронавирус на Буковине: в области уже почти 10 тыс. инфицированных, 8% - дети

За последние сутки — было зафиксировано 142 случая болезни, 9997 в целом. 69 человек — выздоровели за последние сутки, 6161 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 658 образцов в сутки.

“С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое”, — написал Осачук.

Он добавил, что “начать учебный год дистанционно в районах, попавших в „красную“ зону карантина, очевидно, является правильным решением”.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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