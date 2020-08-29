Коронавірус на Буковині: в області вже майже 10 тис. інфікованих, 8% - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом п'ятниці зафіксували 142 випадки інфікування COVID-19. Всього в області вже майже 10 тисяч хворих інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 142 випадки хвороби, 9997 загалом. 69 осіб — одужали за останню добу, 6 161 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 658 зразки за добу.
“Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі”, — написав Осачук.
Він додав, що “розпочати навчальний рік дистанційно у районах, які потрапили до „червоної“ зони карантину, вочевидь, є правильним рішенням”.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 451 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.