Королевский институт британских архитекторов выбрал лучшие сооружения мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Королевский институт британских архитекторов выбрал шестерку самых удачных проектов зданий мира, для присуждения самой высокой награды по архитектуре, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Это первая премия Королевского института британских архитекторов, направленная на поощрение работ архитекторов со всего мира.
В этом году за звание лучшего боролись архитекторы из 30 стран мира. Диапазон проектов - от масштабных планов развития городской инфраструктуры до частных жилых домов, от учреждений культуры до общественных зданий, от образовательных учреждений до мест религиозных обрядов.
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В шестерку лучших архитектурных сооружений попали: Центр искусств на Азорских островах (Португалия), музей в Мексике, гражданский центр в Норвегии, университет в Перу, культурный центр на территории бывшего советского танкового завода в Азербайджане и мемориал Первой мировой войны во Франции.
В течение осени жюри посетит шесть выбранных объектов, после чего в декабре состоится награждение победителей.