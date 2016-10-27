Королівський інститут британських архітекторів обрав кращі споруди світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Королівський інститут британських архітекторів обрав шістку найвдаліших проектів будівель світу, для присудження найвищої нагороди з архітектури, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Це перша премія Королівського інституту британських архітекторів, спрямована на заохочення робіт архітекторів з усього світу.
Цього року за звання кращого боролися архітектори із 30 країн світу. Діапазон проектів - від масштабних планів розвитку міської інфраструктури до приватних житлових будинків, від установ культури до громадських будівель, освітніх установ до місць релігійних обрядів.
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До шістки кращих архітектурних споруд потрапили Центр мистецтв на Азорських островах (Португалія), музей у Мексиці, цивільний центр у Норвегії; університет в Перу; культурний центр на території колишнього радянського танкового заводу в Азербайджані і меморіал Першої світової війни у Франції.
Протягом осені журі відвідає шість обраних об'єктів, після чого у грудні відбудеться нагородження переможців.