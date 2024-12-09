Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Король Чарльз и Камилла презентовали первую рождественскую открытку от королевской семьи, пишет УНН со ссылкой на CNN.

детали

В Букингемском дворце презентовали рождественскую открытку 2024 года короля Чарльза и его супруги королевы-консорта Камиллы.

Фото, которое использовали для открытки, сделанное весной этого года самым уважаемым британским фотографом Милли Пилкингтон.

На нем изображен 76-летний король Чарльз, одетый в серый костюм и синий галстук, стоящий в боковом профиле с рукой в кармане.

77-летняя Камилла в синем шерстяном креповом костюме от роскошного кутюрье Фионы Клер стоит рядом с ним.

Желаем вам счастливого Рождества и Нового года