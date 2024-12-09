Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы
Киев • УНН
Король Чарльз III и королева Камилла представили официальную рождественскую открытку 2024 года. Фото для открытки было сделано весной фотографом Милли Пилкингтон, где супруги изображены в элегантных костюмах.
Король Чарльз и Камилла презентовали первую рождественскую открытку от королевской семьи, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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В Букингемском дворце презентовали рождественскую открытку 2024 года короля Чарльза и его супруги королевы-консорта Камиллы.
Фото, которое использовали для открытки, сделанное весной этого года самым уважаемым британским фотографом Милли Пилкингтон.
На нем изображен 76-летний король Чарльз, одетый в серый костюм и синий галстук, стоящий в боковом профиле с рукой в кармане.
77-летняя Камилла в синем шерстяном креповом костюме от роскошного кутюрье Фионы Клер стоит рядом с ним.
Желаем вам счастливого Рождества и Нового года
Выпуск таких открыток-определенная традиция среди старших членов клана Виндзор. Их обычно рассылают родственникам, друзьям, коллегам.
Напомним
Король Великобритании Чарльз III отказался выплачивать ежегодную помощь в 1 млн фунтов своему брату принцу Эндрю. Причиной стал отказ герцога Йоркского переехать из роскошной резиденции Royal Lodge.