Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

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Король Чарльз III и королева Камилла представили официальную рождественскую открытку 2024 года. Фото для открытки было сделано весной фотографом Милли Пилкингтон, где супруги изображены в элегантных костюмах.

Король Чарльз и Камилла презентовали первую рождественскую открытку от королевской семьи, пишет УНН со ссылкой на CNN.

детали

В Букингемском дворце презентовали рождественскую открытку 2024 года короля Чарльза и его супруги королевы-консорта Камиллы.

Фото, которое использовали для открытки, сделанное весной этого года самым уважаемым британским фотографом Милли Пилкингтон.

На нем изображен 76-летний король Чарльз, одетый в серый костюм и синий галстук, стоящий в боковом профиле с рукой в кармане.

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77-летняя Камилла в синем шерстяном креповом костюме от роскошного кутюрье Фионы Клер стоит рядом с ним.

Желаем вам счастливого Рождества и Нового года

- написанное поздравление внутри открытки.

Выпуск таких открыток-определенная традиция среди старших членов клана Виндзор. Их обычно рассылают родственникам, друзьям, коллегам.

Напомним 

Король Великобритании Чарльз III отказался выплачивать ежегодную помощь в 1 млн фунтов своему брату принцу Эндрю. Причиной стал отказ герцога Йоркского переехать из роскошной резиденции Royal Lodge.

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite
koroleva-kamillaКоролева Камилла
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания