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Королеве Елизавете II не рассказывали о советском шпионе в ее дворце - рассекречены документы MI5

Королеве Елизавете II не рассказывали о советском шпионе в ее дворце - рассекречены документы MI5

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

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Елизавете II не сообщали о шпионской деятельности ее советника по искусству Энтони Бланта. Дворцовые чиновники скрывали информацию о его сотрудничестве с КГБ, чтобы не беспокоить монарха.

Британской королеве Елизавете II не сообщили подробности двойной жизни ее давнего советника по искусству как советского шпиона, потому что дворцовые чиновники не хотели добавлять ей беспокойства, показывают недавно рассекреченные документы, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Файлы об историке королевского искусства Энтони Бланта входят в ценные документы разведывательного агентства MI5, опубликованные во вторник Национальным архивом Великобритании. Они проливают новый свет на шпионскую сеть, связанную с Кембриджским университетом в 1930-х годах, члены которой передавали Советскому Союзу секреты из самого сердца разведывательного учреждения Великобритании.

Блант, который работал в Букингемском дворце инспектором картин королевы, находился под подозрением в течение многих лет, прежде чем он наконец признался в 1964 году, что, будучи старшим офицером MI5 во время Второй мировой войны, он передавал секретную информацию российскому разведывательному агентству КГБ.

В одном из недавно опубликованных файлов сотрудник МИ5 отмечает, что Блант сказал, что он почувствовал «глубокое облегчение», избавившись от бремени. В обмен на предоставленную им информацию Бланту было разрешено сохранить свою работу, рыцарское звание и положение в обществе, а королеву, видимо, держали в неведении, пишет издание.

В 1972 году ее личный секретарь Мартин Чартерис сказал шефу МИ5 Майклу Хенли, что «королева не знала, и он не видел смысла рассказывать ей об этом сейчас; это только усилит ее беспокойство, и с ним ничего нельзя было поделать».

Правительство решило рассказать монарху в 1973 году, когда Блант был болен, опасаясь шумихи в СМИ после смерти Бланта, и журналисты могли бы публиковать статьи, не опасаясь исков о клевете.

Чартерис сообщил, что «она восприняла все это очень спокойно и без удивления» и «помнила, что он был под подозрением еще в начале 1950-х годов. Историк Кристофер Эндрю в официальной истории МИ5 говорит, что королеве ранее рассказывали о Бланте в «общих чертах».

Дополнение

Блант был публично разоблачен как шпион премьер-министром Маргарет Тэтчер в Палате общин в ноябре 1979 года. Он был окончательно лишен рыцарского звания, но так и не был привлечен к ответственности и умер в 1983 году в возрасте 75 лет.

Блант появился в эпизоде 2019 года сериала «Корона», где его сыграл Сэмюэл Уэст.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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