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Королеві Єлизаветі II не розповідали про радянського шпигуна в її палаці - розсекречені документи MI5

Королеві Єлизаветі II не розповідали про радянського шпигуна в її палаці - розсекречені документи MI5

Київ • УНН

 • 22999 перегляди

Єлизаветі II не повідомляли про шпигунську діяльність її радника з мистецтва Ентоні Бланта. Палацові чиновники приховували інформацію про його співпрацю з КДБ, щоб не турбувати монарха.

Британській королеві Єлизаветі II не повідомили подробиці подвійного життя її давнього радника з мистецтва як радянського шпигуна, бо палацові чиновники не хотіли додавати їй занепокоєння, показують нещодавно розсекречені документи, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Файли про історика королівського мистецтва Ентоні Бланта входять до цінних документів розвідувального агентства MI5, опублікованих у вівторок Національним архівом Великої Британії. Вони проливають нове світло на шпигунську мережу, пов'язану з Кембриджським університетом у 1930-х роках, члени якої передавали Радянському Союзу секрети із самого серця розвідувальної установи Великої Британії.

Блант, який працював у Букінгемському палаці інспектором картин королеви, перебував під підозрою протягом багатьох років, перш ніж він нарешті зізнався у 1964 році, що, будучи старшим офіцером MI5 під час Другої світової війни, він передавав секретну інформацію російському розвідувальному агентству КДБ.

В одному з нещодавно опублікованих файлів співробітник МІ5 зазначає, що Блант сказав, що він відчув "глибоке полегшення", позбавившись тягаря. В обмін на надану їм інформацію Бланту було дозволено зберегти свою роботу, лицарське звання та становище в суспільстві, а королеву, мабуть, тримали у невіданні, пише видання.

У 1972 році її особистий секретар Мартін Чартеріс сказав шефу МІ5 Майклу Генлі, що "королева не знала, і він не бачив сенсу розповідати їй про це зараз; це тільки посилить її занепокоєння, і з ним нічого не можна було вдіяти".

Уряд вирішив розповісти монарху в 1973 році, коли Блант був хворий, побоюючись галасу в ЗМІ після смерті Бланта, і журналісти могли б публікувати статті, не побоюючись позовів про наклеп.

Чартеріс повідомив, що "вона сприйняла все це дуже спокійно і без подиву" і "пам'ятала, що він був під підозрою ще на початку 1950-х років. Історик Крістофер Ендрю в офіційній історії МІ5 говорить, що королеві раніше розповідали про Бланта в "загальних рисах".

Доповнення

Блант був публічно викритий як шпигун прем'єр-міністром Маргарет Тетчер у Палаті громад у листопаді 1979 року. Він був остаточно позбавлений лицарського звання, але так і не був притягнутий до відповідальності та помер у 1983 році у віці 75 років.

Блант з'явився в епізоді 2019 року серіалу "Корона", де його зіграв Семюел Вест.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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