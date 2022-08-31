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Королева Елизавета готовится к встрече с новым премьер-министром: детали

Киев • УНН

 • 154824 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Королева Великобритании Елизавета встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с его преемником 6 сентября в резиденции замка Балморал в Шотландии. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Королева Елизавета готовится к встрече с новым премьер-министром: детали

Детали

96-летний монарх сначала примет премьер-министра Бориса Джонсона, что уходит в отставку.

По традиции, вскоре после этого прибудет новый премьер-министр, и королева, как глава государства, попросит его сформировать правительство.

К слову, новый премьер-министр — 15-й за ее 70-летнее правление.

Королева находится на традиционных летних каникулах в Шотландии, которые обычно продолжаются до октября.

Она должна была вернуться в Лондон, чтобы провести церемонию. Однако ее преследуют проблемы с передвижением с октября. По совету врача, она с тех пор резко сократила свои публичные выступления и жаловалась на трудности со стоянием и ходьбой.

Королева дважды появлялась на четырехдневных публичных торжествах, посвященных ее рекордному 70-летию на престоле в начале июня. Но даже тогда она вынуждена была пропустить церковную службу, посвященную ее правлению, и звездный поп-концерт возле Букингемского дворца.

Ее поездка в Балморал состоялась после сообщений о том, что в частном имении ей установили лестничный подъемник.

Ранее в этом месяце она отменила традиционное официальное мероприятие «Добро пожаловать в Балморал» и вместо этого провела небольшое частное мероприятие.

Добавим

Министр иностранных дел Лиз Трасс является фаворитом на пост премьер-министра среди членов Консервативной партии после того, как Джонсон объявил, что уходит в отставку в июле после серии скандалов.

Победитель конкурса должен быть объявлен в понедельник.

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