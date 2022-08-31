Королева Єлизавета готується до зустрічі з новим прем'єр-міністром: деталі

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96-річний монарх спочатку прийме прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що йде у відставку.

За традицією, невдовзі після цього прибуде новий прем'єр-міністр, і королева, як глава держави, попросить його сформувати уряд.

До слова, новий прем'єр-міністр — 15-й за її 70-річне правління.

Королева знаходиться на традиційних літніх канікулах у Шотландії, які зазвичай тривають до жовтня.

Вона мала повернутися до Лондона, щоб провести церемонію. Проте її переслідують проблеми з пересуванням з жовтня. За порадою лікаря вона з того часу різко скоротила свої публічні виступи і скаржилася на труднощі зі стоянням та ходьбою.

Королева двічі з'являлася на чотириденних публічних урочистостях, присвячених її рекордному 70-річчю на престолі на початку червня. Але навіть тоді вона була змушена пропустити церковну службу, присвячену її правлінню, та зірковий поп-концерт біля Букінгемського палацу.

Її поїздка до Балморалу відбулася після повідомлень про те, що у приватному маєтку їй встановили сходовий витяг.

Раніше цього місяця вона скасувала традиційний офіційний захід «Ласкаво просимо до Балморалу» і натомість провела невеликий приватний захід.

Додамо

Міністр закордонних справ Ліз Трасс є фаворитом на пост прем'єр-міністра серед членів Консервативної партії після того, як Джонсон оголосив, що йде у відставку у липні після серії скандалів.

Переможця конкурсу має бути оголошено у понеділок.