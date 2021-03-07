Королева Елизавета ІІ не будет смотреть "цирк Гарри и Меган"

Детали

Королевские придворные рассказали, что Елизавета II не будет смотреть интервью принца Гарри и Меган, которое появится на экранах в Великобритании уже в понедельник из-за того, что у нее есть более важные дела.

Цитата:

"Вы увидите, что на следующей неделе у Ее Величества много дел. Я не думаю, что кто-то должен надеяться, что Ее Величество не уснет и будет смотреть интервью. Она не будет. О чем на самом деле должен быть понедельник? Дети, которые возвращаются в школы, эффективность программы вакцинации - это большие проблемы, на которых хочет сосредоточиться королевская семья, а не новости о цирке, который представляет Опра, и все, что есть в Сассексе", - сообщают помощники королевы.

Придворные обеспокоены, что на монархию могут "напасть" и готовятся отомстить "новыми раскрытиями" о поведении пары.

Несмотря на то, что Елизавета II не будет смотреть интервью, до завтрака королева получит информацию об основных моментах разговора.

Дополнение

Напомним, недавно, после госпитализации мужа, королева завела новых корги.