Королева Елизавета ІІ не будет смотреть "цирк Гарри и Меган"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56427 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77411 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111103 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146557 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196454 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193834 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280302 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328876 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

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Королева Елизавета ІІ не будет смотреть "цирк Гарри и Меган"

Королева Елизавета ІІ не будет смотреть "цирк Гарри и Меган"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Придворные Елизаветы II заявили, что королева Великобритании не собирается смотреть интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри, поскольку женщина имеет гораздо более важные дела. Об этом сообщается на британской платформе The Times, детали узнавайте в новостях УНН.

Детали

Королевские придворные рассказали, что Елизавета II не будет смотреть интервью принца Гарри и Меган, которое появится на экранах в Великобритании уже в понедельник из-за того, что у нее есть более важные дела.

Цитата:

"Вы увидите, что на следующей неделе у Ее Величества много дел. Я не думаю, что кто-то должен надеяться, что Ее Величество не уснет и будет смотреть интервью. Она не будет. О чем на самом деле должен быть понедельник? Дети, которые возвращаются в школы, эффективность программы вакцинации - это большие проблемы, на которых хочет сосредоточиться королевская семья, а не новости о цирке, который представляет Опра, и все, что есть в Сассексе", - сообщают помощники королевы.

Придворные обеспокоены, что на монархию могут "напасть" и готовятся отомстить "новыми раскрытиями" о поведении пары.

Несмотря на то, что Елизавета II не будет смотреть интервью, до завтрака королева получит информацию об основных моментах разговора.

Дополнение

Напомним, недавно, после госпитализации мужа, королева завела новых корги.

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