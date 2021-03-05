Єлизавета II завела нових коргі після госпіталізації чоловіка

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Для того, щоб впоратися зі стресом, 94-річний монарх, у якого за ці роки було понад 30 коргі, дуже рада появі додаткової компанії в Віндзорському замку - недавно Єлизавета II завела двох чарівних цуценят улюбленої породи.

"Цуценята принесли в замок багато шуму і енергії, поки Філіп знаходиться у лікарні. Вони пробули там всього пару тижнів, але, як кажуть, всіх зачарували і вже зробили Віндзорський замок своїм домом", - сказало виданню джерело.

Любов Єлизавети II до коргі добре відома, і нових цуценят вона отримала невдовзі після того, як 99-річного Філіпа госпіталізували. Кажуть, що вона у захваті від додаткової компанії в період ізоляції.

Додамо

З моменту коронації у 1952 році у королеви було понад 30 собак. Всі вони були або коргі, або доргі - метисами коргі і такси. У грудні 2020 року у Єлизавети II помер улюблений пес Вулкан, після чого у неї залишалася всього одна собака Кенді. Всі королівські собаки були нащадками С'юзен - коргі, яку Єлизавета отримала в день свого 18-річчя.