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Принц Філіп переніс операцію на серці

Принц Філіп переніс операцію на серці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Чоловік королеви Єлизавети II Філіп переніс успішну операцію на серці. Про це повідомляє газета The Times, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.

Деталі

Герцог Единбурзький переніс успішну операцію на серці у зв’язку з хронічним захворюванням. Сьогодні 99-річний чоловік перебуває в лікарні Святого Варфоломія, у Лондоні. Філіп знаходитиметься там ще протягом декількох днів для відновлення сил.

Зазначимо, що принц був госпіталізований з моменту надходження до лікарні короля Едуарда VII у Лондоні 16 лютого, де він лікувався від інфекції. В понеділок його перевели до спеціалізованої кардіологічної лікарні Святого Варфоломія.

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Ще в середу Камілла, герцогиня Корнуольська, заявила, що стан Філіпа покращується.

“Ми будемо стискати пальці”, — сказала Камілла, дружина старшого сина Філіпа та королеви.

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