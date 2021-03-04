Принц Філіп переніс операцію на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Чоловік королеви Єлизавети II Філіп переніс успішну операцію на серці. Про це повідомляє газета The Times, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.
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Герцог Единбурзький переніс успішну операцію на серці у зв’язку з хронічним захворюванням. Сьогодні 99-річний чоловік перебуває в лікарні Святого Варфоломія, у Лондоні. Філіп знаходитиметься там ще протягом декількох днів для відновлення сил.
Зазначимо, що принц був госпіталізований з моменту надходження до лікарні короля Едуарда VII у Лондоні 16 лютого, де він лікувався від інфекції. В понеділок його перевели до спеціалізованої кардіологічної лікарні Святого Варфоломія.
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Ще в середу Камілла, герцогиня Корнуольська, заявила, що стан Філіпа покращується.
“Ми будемо стискати пальці”, — сказала Камілла, дружина старшого сина Філіпа та королеви.