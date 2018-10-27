У Віндзорському замку помер останній коргі Єлизавети II

Вихованцеві Уіспер було 12 років. Він помер від хвороби, яка почала розвиватися кілька тижнів тому.

Королева взяла собаку на піклування в 2016 році, коли помер її попередній власник — єгер в королівській резиденції Сандрингем. Уіспер був останнім псом, чий родовід вівся від першої собаки, Сьюзен, яку Єлизаветі II подарував на 18-річчя в 1944 році її батько, Георг VI.

Декілька років тому королева прийняла рішення не заводити нових вихованців. 92-річний монарх побоюється, що після її смерті вони залишаться без господині. Зараз у Єлизавети ще залишилися дві собаки, Кенді і Вулкан, проте це метиси коргі і такси.

Як повідомляв УНН, у США екс-військовий заявив, що направив конверти з отруйним насінням Трампу, Путіну та Єлизаветі II.