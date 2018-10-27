В Виндзорском замке умер последний корги Елизаветы II

Питомцу Уисперу было 12 лет. Он умер от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад.

Королева взяла собаку на попечение в 2016 году, когда умер ее предыдущий владелец — егерь в королевской резиденции Сандрингем. Уиспер был последним псом, чья родословная велась от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II подарил на 18-летие в 1944 году ее отец, Георг VI.

Несколько лет назад королева приняла решение не заводить новых питомцев. 92-летний монарх опасается, что после ее смерти они останутся без хозяйки. Сейчас у Елизаветы еще остались две собаки, Кэнди и Вулкан, однако это метисы корги и таксы.

Как сообщал УНН, в США экс-военный заявил, что направил конверты с ядовитым семенами Трампу, Путину и Елизавете II.