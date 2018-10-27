В Виндзорском замке умер последний корги Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Виндзорском замке умер последний корги королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.
Питомцу Уисперу было 12 лет. Он умер от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад.
Королева взяла собаку на попечение в 2016 году, когда умер ее предыдущий владелец — егерь в королевской резиденции Сандрингем. Уиспер был последним псом, чья родословная велась от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II подарил на 18-летие в 1944 году ее отец, Георг VI.
Несколько лет назад королева приняла решение не заводить новых питомцев. 92-летний монарх опасается, что после ее смерти они останутся без хозяйки. Сейчас у Елизаветы еще остались две собаки, Кэнди и Вулкан, однако это метисы корги и таксы.
Как сообщал УНН, в США экс-военный заявил, что направил конверты с ядовитым семенами Трампу, Путину и Елизавете II.