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Королева Єлизавета ІІ не дивитиметься "цирк Гаррі та Меган"

Королева Єлизавета ІІ не дивитиметься "цирк Гаррі та Меган"

Київ • УНН

 • 46460 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Придворні Єлизавети II заявили, що королева Великобританії не збирається дивитись інтерв’ю Гаррі та Меган з Опрою Вінфрі, оскільки жінка має набагато важливіші справи. Про це повідомлено на британській платформі The Times, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.

Деталі

Королівські придворні розповіли, що Єлизавета II не дивитиметься інтерв’ю принца Гаррі та Меган, яке з’явиться на екранах у Великобританії вже в понеділок через те, що у неї є більш важливі справи.

Цитата:

"Ви побачите, що наступного тижня у Її Величності є багато справ. Я не думаю, що хтось повинен сподіватися, що Її Величність не спатиме і дивитиметься інтерв’ю. Вона не буде. Про що насправді повинен бути понеділок? Діти, які повертаються до школи, ефективність програми вакцинації - це великі проблеми, на яких хоче зосередитися королівська сім'я, а не новини про цирк, який представляє Опра, і все, що є в Сассексі", - повідомляють помічники королеви

Придворні стурбовані, що на монархію можуть "напасти" і готуються помститися "новими розкриттями" щодо поведінки пари.

Попри те, що Єлизавета II не буде дивитись інтерв'ю, до сніданку королева отримає інформацію про основні моменти розмови.

Доповнення

Нагадаємо, нещодавно, після госпіталізації чоловіка, королева завела нових коргі.

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