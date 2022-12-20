Король Карл III появился на "бумажных" фунтах стерлингов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Банк Англии предъявил публике банкноты с портретом нового монарха, короля Карла. Ими начнут заменять деньги с портретом покойной Елизаветы II только с середины 2024 года.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Банк Англии объявил, что по рекомендации королевского двора и во избежание нежелательных экологических и финансовых издержек новыми купюрами будут заменять старые постепенно, по мере износа или увеличения спроса.
Износа придется ждать долго, потому что британские банкноты уже несколько лет делают из пластика. Все это время деньги с Елизаветой и с Карлом будут ходить параллельно.
Напомним
10 сентября после исторической церемонии на Совете по присоединению Чарльз III был провозглашен королем Великобритании и главой Содружества наций. Трансляция церемонии велась онлайн.