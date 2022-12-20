Король Карл III з'явився на "паперових" фунтах стерлінгів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Банк Англії представив публіці банкноти з портретом нового монарха, короля Карла. Ними почнуть замінювати гроші з портретом покійної Єлизавети II лише з середини 2024 року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Банк Англії оголосив, що за рекомендацією королівського двору і щоб уникнути небажаних екологічних і фінансових витрат новими купюрами будуть замінювати старі поступово, у міру зносу чи збільшення попиту.
Зносу доведеться чекати довго, тому що британські банкноти вже кілька років роблять із пластику. Весь цей час гроші з Єлизаветою та з Карлом ходитимуть паралельно.
Нагадаємо
10 вересня після історичної церемонії на Раді з приєднання Чарльз III був проголошений королем Великобританії та главою Співдружності націй. Трансляція церемонії велася онлайн.