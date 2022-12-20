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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13464 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Король Карл III з'явився на "паперових" фунтах стерлінгів

Король Карл III з'явився на "паперових" фунтах стерлінгів

Київ • УНН

 • 496810 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Банк Англії представив публіці банкноти з портретом нового монарха, короля Карла. Ними почнуть замінювати гроші з портретом покійної Єлизавети II лише з середини 2024 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Банк Англії оголосив, що за рекомендацією королівського двору і щоб уникнути небажаних екологічних і фінансових витрат новими купюрами будуть замінювати старі поступово, у міру зносу чи збільшення попиту.

Зносу доведеться чекати довго, тому що британські банкноти вже кілька років роблять із пластику. Весь цей час гроші з Єлизаветою та з Карлом ходитимуть паралельно.

Нагадаємо

10 вересня після історичної церемонії на Раді з приєднання Чарльз III був проголошений королем Великобританії та главою Співдружності націй. Трансляція церемонії велася онлайн.

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