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Король Бельгии отложил решение об отставке премьера страны

Киев • УНН

 • 8981 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Король Бельгии Филипп принял премьера Шарля Мишеля, который представил монарху прошение об отставке кабинета, однако отложил принятие окончательного решения по этому вопросу. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером в Брюсселе коротком заявлении Королевского дворца, передает УНН.

Король Бельгии отложил решение об отставке премьера страны

“Премьер-министр Шарль Мишель был принят на аудиенции во дворце Лакен (резиденция короля Бельгии — ред.), где он представил прошение об отставке правительства. Король пока отложил принятие решения”, — говорится в документе.

В подобной ситуации, согласно с бельгийской политической традицией, монарх обычно сначала проводит консультации с ведущими партиями королевства.

Напомним, Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции, о чем он заявил на заседании парламента во вторник вечером, на котором ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

Правительственный кризис в Бельгии началась в начале декабря из-за острых разногласий в правящей коалиции по поддержке Глобального договора ООН по миграции, за который выступали премьер и либеральные партии южной франкоязычной части страны. 9 декабря правящая коалиция в Бельгии окончательно распалась — из правительства вышла ведущая фламандская партия — “Новый фламандский альянс” (N-VA), которые в Бельгии считаются правыми радикалами. Они выступали категорически против этого договора.

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