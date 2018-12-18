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Король Бельгії відклав рішення про відставку Прем'єра країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Король Бельгії Філіп прийняв прем’єра Шарля Мішеля, який представив монарху прохання про відставку кабінету, проте відклав прийняття остаточного рішення з цього питання. Про це йдеться в поширеному у вівторок ввечері в Брюсселі короткій заяві Королівського палацу, передає УНН.

Король Бельгії відклав рішення про відставку Прем'єра країни

“Прем’єр-міністр Шарль Мішель був прийнятий на аудієнції у Палаці Лакен (резиденція короля Бельгії — ред.), де він представив прохання про відставку уряду. Король поки відклав прийняття рішення”, — йдеться в документі.

У подібній ситуації, за бельгійською політичною традицією, монарх зазвичай спочатку проводить консультації з провідними партіями королівства.

Нагадаємо, Прем’єр Бельгії Шарль Мішель подав у відставку після розпаду правлячої коаліції, про що він заявив на засіданні парламенту у вівторок ввечері, на якому провідні партії королівства зажадали голосування про вотум недовіри уряду.

Урядова криза в Бельгії почалася на початку грудня через гострі розбіжності у правлячій коаліції щодо підтримки Глобального договору ООН з міграції, за який виступали прем’єр і ліберальні партії південної франкомовної частини країни. 9 грудня правляча коаліція в Бельгії остаточно розпалася — з уряду вийшла ведуча фламандська партія — “Новий Фламандський альянс” (N-VA), які в Бельгії вважаються правими радикалами. Вони виступали категорично проти цього договору.

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