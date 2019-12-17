Корниенко заявил, что сегодня вечером может произойти неформальное заседание глав фракций

"(С - ред.) главами фракций мы будем завтра общаться формально у Разумкова. Возможно, будем еще консультации неформальные сейчас вечером проводить. Мы сейчас посоветуемся в середине нашей фракции", - отметил Корниенко.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа", где нардепы будут рассматривать пути разблокирования трибуны.

Напомним, Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.