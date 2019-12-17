Корнієнко заявив, що сьогодні ввечері може відбутися неформальне засідання голів фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня УНН. Неформальні консультації голів фракцій щодо запровадження ринку землі можуть відбутися сьогодні ввечері. Про це у кулуарах Ради заявив голова партії “Слуга народу” перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“(З - ред.) головами фракцій ми будемо завтра спілкуватися формально у Разумкова. Можливо, будемо ще консультації неформальні зараз ввечері проводити. Ми зараз порадимось в середині нашої фракції”, — зазначив Корнієнко.
Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що сьогодні відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, де нардепи будуть розглядати шляхи розблокування трибуни.
Нагадаємо, Верховна Рада України достроково завершила вечірнє засідання для продовження роботи не в пленарному режимі. Представники депутатських фракцій і груп повернуться до обговорення ринку землі на позачерговому засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики.