Корниенко: новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию

"У нас есть позиция озвученная, что мы можем говорить об особенностях осуществления самоуправления в этих районах и в том новом законе, который мы будем разрабатывать, мы будем над этим работать. Относительно постоянного статуса, что можно считать постоянным? То есть градация? Это ближе к изменениям в Конституцию. Насколько мне известно, изменения в Конституцию по децентрализации, они не предусматривают никакого особого статуса для никаких отдельных территорий или городов", - сказал Корниенко.

По его словам, о постоянной основе особого статуса пока речь не идет.

Отвечая на вопрос, идет ли речь об изменениях в Конституцию Украины вместе с наработкой нового текста закона, Корниенко ответил: "Нет".

Напомним, по словам председателя партии "Слуга народа", заместителя председателя фракции Александра Корниенко, законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят завтра на заседании Верховной Рады Украины.