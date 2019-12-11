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Корнієнко: новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін в Конституцію

Київ • УНН

 • 10880 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Новий законопроект про особливий статус Донбасу, який розроблятимуть в Раді, не передбачає внесення змін до Конституції України. Про це на брифінгу щодо законопроекту про особливий статус Донбасу повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

“У нас є позиція озвучена, що ми можемо говорити про особливості здійснення самоврядування в цих районах і в тому новому законі, який ми будемо розробляти, ми будемо над цим працювати. Щодо постійного статусу, що можна вважати постійним? Тобто градація? Це ближче до змін до Конституції. Наскільки мені відомо, то зміни в Конституцію щодо децентралізації, вони не передбачають жодного особливого статусу для жодних окремих територій чи міст”, — сказав Корнієнко.

За його словами, про постійну основу особливого статусу поки не йдеться.

Відповідаючи на питання, чи йдеться про зміни до Конституції України разом з напрацюванням нового тексту закону, Корнієнко відповів: “Ні”.

Нагадаємо, за словами голови партії “Слуга народу”, заступника голови фракції Олександра Корнієнка, законопроект про особливий статус Донбасу розглянуть завтра на засіданні Верховної Ради України.

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