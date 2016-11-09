Пользователи Twitter написали 75 млн твитов в день выборов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пользователи Twitter в день выборов президента США, 8 ноября, опубликовали 75 млн. твитов, касающиеся выборов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Более 75 млн сообщений, касающихся выборов в США, опубликовали пользователи сервиса микроблогов Twitter в день всеобщего голосования 8 ноября, по итогам которого Президентом страны стал республиканец Дональд Трамп", - говорится в сообщении.
Отмечается, эта цифра более чем в два раза превышает аналогичный показатель при проведении последних всеобщих выборов в 2012 году, когда пользователи сервиса опубликовали в целом 31 млн твитов, которые так или иначе касались президентской гонки. Таким образом установлен рекорд по количеству таких сообщений, опубликованных владельцами учетных записей Twitter в день выборов в США.