Пользователи Twitter написали 75 млн твитов в день выборов в США

"Более 75 млн сообщений, касающихся выборов в США, опубликовали пользователи сервиса микроблогов Twitter в день всеобщего голосования 8 ноября, по итогам которого Президентом страны стал республиканец Дональд Трамп", - говорится в сообщении.

Отмечается, эта цифра более чем в два раза превышает аналогичный показатель при проведении последних всеобщих выборов в 2012 году, когда пользователи сервиса опубликовали в целом 31 млн твитов, которые так или иначе касались президентской гонки. Таким образом установлен рекорд по количеству таких сообщений, опубликованных владельцами учетных записей Twitter в день выборов в США.