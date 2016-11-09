Користувачі Twitter написали 75 млн твітів у день виборів в США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Користувачі Twitter у день виборів президента США, 8 листопада, опублікували 75 млн. твітів, що стосувалися виборів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Більше 75 млн повідомлень, що стосуються виборів в США, опублікували користувачі сервісу мікроблогів Twitter в день загального голосування 8 листопада, за підсумками якого Президентом країни став республіканець Дональд Трамп”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, ця цифра більш ніж у два рази перевищує аналогічний показник під час проведення останніх загальних виборів в 2012 році, коли користувачі сервісу опублікували в цілому 31 млн твітів, які так чи інакше стосувалися президентських перегонів. Таким чином встановлено рекорд за кількістю таких повідомлень, опублікованих власниками облікових записів Twitter в день виборів в США.