Полезные ссылки от Минздрава во время войны: как найти работающую аптеку, где получить инсулин и другие

Детали

Как найти работающую аптеку?

Посмотреть на онлайн-карте аптек. Или обратиться в контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19 относительно отсутствия необходимых лекарств. Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.

Как получить медицинскую консультацию по телефону?

Открытый национальный контакт-центр, оказывающий бесплатные медицинские консультации за номером 0 800 60 20 19. К работе линии привлечены психологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, гинекологи, хирурги и педиатры.

Где могут получить медицинские услуги онкобольные?

В Киевском онкоцентре работает телефонная линия для обращений: 067-703-60-70 (круглосуточно), 044-365-04-27 (с 10:00 до 13:00). Номера предназначены для консультаций пациентов и организации специального и паллиативного лечения больных. Актуальная информация о работе онкоцентров по всей стране и контактные телефоны для пациентов по ссылке.

Где можно получить инсулин?

Аптеки, работающие во время военного положения и отпускающие инсулин, можно найти по ссылке. Также аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua. На главной странице сайта содержится ссылка на перечень инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. В случае необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0 800 60 20 19. Оператор примет заявку и обработает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.

Где можно пройти процедуру гемодиализа?

В Киеве медицинская помощь нефрологическим больным оказывается безотказно и в полном объеме. Больные с почечной недостаточностью, в том числе и те, кто нуждается в регулярной процедуре гемодиализа, обеспечены медицинской помощью в полном объеме. За дополнительной информацией обращайтесь к Центру нефрологии и диализа (с 11:00 до 14:00): 044 540 96 04; 073 442 29 56; 095 105 03 93. В целом по стране сбои в предоставлении услуг гемодиализа могут быть только в городах, где непосредственно идут боевые действия.