Полезные ссылки от Минздрава во время войны: как найти работающую аптеку, где получить инсулин и другие

ukru
19:03 • 71818 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116499 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110946 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105652 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90117 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90597 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79547 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 114920 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123478 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126700 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 79152 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 84086 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 98420 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 45980 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 109419 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 114920 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115528 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254596 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284138 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101668 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123478 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108996 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126429 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128601 просмотра
Актуальное
Полезные ссылки от Минздрава во время войны: как найти работающую аптеку, где получить инсулин и другие

Полезные ссылки от Минздрава во время войны: как найти работающую аптеку, где получить инсулин и другие

Киев • УНН

 • 240277 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий опубликовал актуальную информацию о том, как сейчас работают медицинские учреждения и номера телефонов, куда обращаться пациентам, передает УНН.

Детали

Как найти работающую аптеку?

Посмотреть на онлайн-карте аптек. Или обратиться в контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19 относительно отсутствия необходимых лекарств. Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.

Как получить медицинскую консультацию по телефону?

Открытый национальный контакт-центр, оказывающий бесплатные медицинские консультации за номером 0 800 60 20 19. К работе линии привлечены психологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, гинекологи, хирурги и педиатры.

Где могут получить медицинские услуги онкобольные?

В Киевском онкоцентре работает телефонная линия для обращений: 067-703-60-70 (круглосуточно), 044-365-04-27 (с 10:00 до 13:00). Номера предназначены для консультаций пациентов и организации специального и паллиативного лечения больных. Актуальная информация о работе онкоцентров по всей стране и контактные телефоны для пациентов по ссылке.

Где можно получить инсулин?

Аптеки, работающие во время военного положения и отпускающие инсулин, можно найти по ссылке. Также аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua. На главной странице сайта содержится ссылка на перечень инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. В случае необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0 800 60 20 19. Оператор примет заявку и обработает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.

Где можно пройти процедуру гемодиализа?

В Киеве медицинская помощь нефрологическим больным оказывается безотказно и в полном объеме. Больные с почечной недостаточностью, в том числе и те, кто нуждается в регулярной процедуре гемодиализа, обеспечены медицинской помощью в полном объеме. За дополнительной информацией обращайтесь к Центру нефрологии и диализа (с 11:00 до 14:00): 044 540 96 04; 073 442 29 56; 095 105 03 93. В целом по стране сбои в предоставлении услуг гемодиализа могут быть только в городах, где непосредственно идут боевые действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы