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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58021 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Корисні посилання від МОЗ під час війни: як знайти працюючу аптеку, де отримати інсулін та інші

Корисні посилання від МОЗ під час війни: як знайти працюючу аптеку, де отримати інсулін та інші

Київ • УНН

 • 240279 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова Комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький опублікував актуальну інформацію про те, як наразі працюють медичні заклади та номери телефонів, куди звертатись пацієнтам, передає УНН.

Деталі

Як знайти працюючу аптеку?

Подивитись на онлайн-карті аптек. Або звернутись до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 щодо відсутності необхідних ліків. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

Як отримати медичну консультацію по телефону?

Відкритий національний контакт-центр, що надає безкоштовні медичні консультації за номером 0 800 60 20 19. До роботи лінії залучені психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Де можуть отримати медичні послуги онкохворі?

У Київському онкоцентрі працює телефонна лінія для звернень: 067-703-60-70 (цілодобово), 044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00). Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих. Актуальна інформація про роботу онкоцентрів по всій країні та контактні телефони для пацієнтів за посиланням.

Де можна отримати інсулін?

Аптеки, які працюють під час воєнного стану та які відпускають інсулін, можна знайти за посиланням. Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua. На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами.

Де можна пройти процедуру гемодіалізу?

У Києві медична допомога нефрологічним хворим надається безвідмовно і у повному обсязі. Хворі з нирковою недостатністю, в тому числі і ті, хто потребує регулярної процедури гемодіалізу, забезпечені медичною допомогою у повному обсязі. За додатковою інформацією звертайтесь до Центру нефрології та діалізу (із 11:00 до 14:00): 044 540 96 04; 073 442 29 56; 095 105 03 93. Загалом по країні збої у наданні послуг з гемодіалізу можуть бути лише у містах, де безпосередньо йдуть бойові дії.

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