Корабль РФ сел на мель у берегов Британии

Построенное в Германии судно "Кузьма Минин" весом 16 тыс. тонн и длиной 180 метров было пришвартовано в бухте. На его борту находятся 18 членов экипажа. Спасатели приняли корабль на буксир и ждут прилива.

Буксиры будут прикреплены к судну, и по мере того, как приток поднимется, судно заново спустят на воду.

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Напомним, 17 декабря, в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевский военно-морской флот Великобритании.