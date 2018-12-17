Кран, що впав на палубу російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов", приберуть до кінця наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кран, що впав на палубу російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов” під час аварії з плавучим доком ПД-50, розберуть до кінця наступного тижня. Про це ТАРС повідомило джерело в оборонно-промисловому комплексі, інформує УНН.
“У другій декаді цього місяця кран повинні розібрати і прибрати з палуби корабля. Сподіваюся, вже до кінця наступного тижня”, — сказав співрозмовник, відповідаючи на відповідне запитання. За його словами, в даний час тривають роботи з розбирання крана.
Єдиний російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” отримав пошкодження в ніч на 30 жовтня в Мурманську під час спуску на воду — плавучий док ПД-50 затонув під кораблем в результаті позаштатної ситуації. Зокрема, авіаносець отримав пошкодження злітної палуби в результаті падіння крана зі стінки плавдока. Зараз корабель знаходиться на 35-му судноремонтному заводі.
Як повідомляв раніше ТАРС глава Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, всього в результаті інциденту “Кузнєцов” отримав 52 незначних ушкоджень, ліквідація яких оцінюється в 70 млн рублів.
Контракт Міноборони РФ з Центром судноремонту “Звездочка” на ремонт корабля був підписаний в квітні 2018 року. За даними ОСК, незважаючи на пригоду корабель повинен бути переданий флоту в раніше зазначені терміни — у 2021 році.
Як повідомляв УНН, кран, який впав на російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов”, залишив 5-метрову дірку.