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Кран, який впав на російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", залишив 5-метрову дірку

Кран, який впав на російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", залишив 5-метрову дірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кран, який впав на російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, залишив величезну дірку. Про це у вівторок повідомив журналістам глава Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За даними ОСК, характер пошкоджень "Адмірала Кузнєцова" є "несуттєвим".

"Мова йде про пошкодження металевих конструкцій, це стандартна робота, яка займе у наших зварювальників тиждень-півтора", - зазначив Рахманов.

За його словами, у ОСК "немає ніяких підстав" для зсування термінів ремонту авіаносця, а нанесений аварією в доці збиток - об'ємний, але не дорогий.

"70 тонн впало на палубу. Падіння 70-тонної конструкції залишило дірку 4 на 5 м. Але це структурна конструкція корабля, яка ремонтується легко і швидко, тобто у нас немає відчуття, що шкоди завдано палубним конструкціям є скільки-небудь істотним", - зазначив глава корпорації.

Поки, за словами головного будівельника, ніяких загроз для виконання подальших робіт на кораблі, немає.

"Адмірал Кузнєцов" зараз пришвартований на 24-му причалі заводу, де і мав бути для продовження ремонту, а ОСК чекають продовження ремонтних робіт, додав Рахманов.

Нагадаємо, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську затонув плавучий док ПД-50, один з найбільших у світі. Аварія сталася в ніч на 30 жовтня, коли з доку виходив авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Постраждали чотири людини.

Під час інциденту один кран впав на авіаносець, пошкодивши частину корпусу.

Причиною затоплення плавучого доку стало відключення насосів, викликане стрибком напруги в електромережі.

Як повідомляв УНН, російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" увійшов до рейтингу найгірших авіаносців і вертольотоносців світу за версією видання Business Insider.

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