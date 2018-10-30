Кран, який впав на російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", залишив 5-метрову дірку

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кран, який впав на російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, залишив величезну дірку. Про це у вівторок повідомив журналістам глава Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, передає УНН з посиланням на ТАСС.