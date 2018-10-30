Кран, який впав на російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", залишив 5-метрову дірку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кран, який впав на російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, залишив величезну дірку. Про це у вівторок повідомив журналістам глава Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За даними ОСК, характер пошкоджень "Адмірала Кузнєцова" є "несуттєвим".
"Мова йде про пошкодження металевих конструкцій, це стандартна робота, яка займе у наших зварювальників тиждень-півтора", - зазначив Рахманов.
За його словами, у ОСК "немає ніяких підстав" для зсування термінів ремонту авіаносця, а нанесений аварією в доці збиток - об'ємний, але не дорогий.
"70 тонн впало на палубу. Падіння 70-тонної конструкції залишило дірку 4 на 5 м. Але це структурна конструкція корабля, яка ремонтується легко і швидко, тобто у нас немає відчуття, що шкоди завдано палубним конструкціям є скільки-небудь істотним", - зазначив глава корпорації.
Поки, за словами головного будівельника, ніяких загроз для виконання подальших робіт на кораблі, немає.
"Адмірал Кузнєцов" зараз пришвартований на 24-му причалі заводу, де і мав бути для продовження ремонту, а ОСК чекають продовження ремонтних робіт, додав Рахманов.
Нагадаємо, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську затонув плавучий док ПД-50, один з найбільших у світі. Аварія сталася в ніч на 30 жовтня, коли з доку виходив авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Постраждали чотири людини.
Під час інциденту один кран впав на авіаносець, пошкодивши частину корпусу.
Причиною затоплення плавучого доку стало відключення насосів, викликане стрибком напруги в електромережі.
Як повідомляв УНН, російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" увійшов до рейтингу найгірших авіаносців і вертольотоносців світу за версією видання Business Insider.