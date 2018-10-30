У Мурманську затонув плавучий док російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Плавучий док ПД-50, де ремонтується російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”, повністю затонув у Мурманську, постраждали чотири людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАРС.
“Впали крани, за попередньою інформацією, постраждали четверо співробітників заводу”, — повідомило джерело агентства в екстрених службах.
Постраждалих доставили до лікарні. Начальник Мурманська територіального Центру медицини катастроф Віктор Рогалев уточнив, що вони отримали переохолодження. Одна людина госпіталізована з травмою черевної порожнини.
“Трьох постраждалих відвезли до медсанчастини „Севриба“, одного — в міську лікарню Мурманська. Один важкий, троє — середньої тяжкості”, — сказав Рогалев.
Зараз крейсер буксирують на інший судноремонтний завод у мікрорайоні Роста в Мурманську.
“Розпочато буксирування авіаносця на 35-й завод, воно займе, попередньо, трохи більше години”, — повідомило джерело в екстрених службах.
Він також додав, що до огляду затонулого плавдока можуть залучити водолазів Північного флоту.
Як раніше інформував УНН, російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов” увійшов до рейтингу найгірших авіаносців і вертольотоносців світу за версією видання Business Insider. Корабель посів друге місце, поступившись китайському авіаносцю “Ляонін”, який є модернізованою версією радянського авіаносного крейсера “Варяг”.