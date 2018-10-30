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В Мурманске затонул плавучий док российского авианосца "Адмирал Кузнецов", есть пострадавшие

В Мурманске затонул плавучий док российского авианосца "Адмирал Кузнецов", есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 18153 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Плавучий док ПД-50, где ремонтируется российский авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”, полностью затонул в Мурманске, пострадали четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода”, — сказал собеседник агентства.

Пострадавших доставили в больницу. Начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев уточнил, что они получили переохлаждение. Один человек госпитализирован с травмой брюшной полости.

“Троих пострадавших увезли в медсанчасть „Севрыба“, одного — в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое — средней тяжести”, — сказал Рогалев.

Сейчас крейсер буксируют на другой судоремонтный завод в микрорайоне Роста в Мурманске.

“Начато буксировки авианосца на 35-й завод, оно займет, предварительно, не более часа”, — сообщил источник в экстренных службах.

Он также добавил, что к осмотру затонувшего плавдока могут привлечь водолазов Северного флота.

Как ранее информировал УНН, российский авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider. Корабль занял второе место, уступив китайскому авианосцу “Ляонин”, который является модернизированной версией советского авианесущего крейсера “Варяг”.

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